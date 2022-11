"Tirei um testículo": Marco Paulo conta toda a verdade sobre o primeiro cancro que teve

Tumor não lhe foi diagnosticado nem no cólon - como muito se escreveu na altura - nem sequer no abdómen, como chegou a contar num livro biográfico editado em 2019.

É um assunto que Marco Paulo sempre se reservou ao direito, legítimo, de manter em segredo, na sua esfera pessoal e privada... até hoje. Ciente da exposição pública de que goza, e acreditando que, através da denúncia dos seus problemas de saúde e das suas lutas, pode ajudar outros homens, o cantor decidiu agora, através da Vidas, contar toda a verdade sobre o primeiro cancro que teve em 1996.Afinal, o tumor não lhe foi diagnosticado nem no cólon - como muito se escreveu na altura - nem sequer no abdómen, como chegou a contar num livro biográfico editado em 2019, mas sim no testículo direito, que acabou por ser obrigado a remover.Saiba mais no site do Correio da Manhã