Filho de Zulmira Ferreira morre após sofrer aneurisma

O enteado de Jesualdo Ferreira tinha sido internado num hospital de Istambul, na Túrquia, onde foi operado de urgência. O músico, de 42 anos, estava fazer uma escala no país para seguir depois para o Qatar, onde iria atuar num evento relacionado com o Mundial de Futebol.



Num comunicado, a família "agradece todas as mensagens que tem recebido" e pede "que seja reja respeitado este momento de dor profunda".