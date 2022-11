Greve da Função Pública pára serviços em todo o País

Escolas, hospitais, recolha do lixo, Finanças e outros serviços com atendimento ao público são os setores afetados pela greve desta sexta-feira da Função Pública.





A paralisação poderá ser sentida especialmente nos hospitais, onde aderiram médicos, enfermeiros e técnicos de diagnóstico. Em greve desde esta quinta-feira, os enfermeiros juntam-se esta sexta-feira ao protesto da Função Pública. Segundo os números do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), a adesão nos hospitais do País varia entre os 51% no IPO do Porto e os 90% nos hospitais de Leiria e Peniche. Guadalupe Simões, dirigente do SEP, considera que estes dados significam que “os enfermeiros estão a mostrar o seu descontentamento” pelas “várias situações de injustiça” que o Governo não quis resolver no processo negocial e pela “decisão de o Governo assumir o pagamento de retroativos apenas a 2022, em vez de 2018”.