Rei Carlos III proíbe que se sirva foie gras nas residências reais

Animais são dolorosamente alimentados de forma a produzirem um patê de fígado.

Balmoral, Sandringham, Castelo de Windsor, Castelo de Hillsborough e Palácio de Buckingham. A vice-presidente do grupo, Elisa Allen, elogiou a medida e garantiu que outros deveriam "seguir o exemplo do rei e deixar o foie gras fora da ementa neste Natal".



"As imagens de pássaros a serem dolorosamente alimentados à força são suficientes para fazer qualquer um perder o almoço", disse ainda Elisa Allen, descrevendo como os fígados dos animais são estimulados para produzir a comida.







O rei Carlos III proibiu que fosse servido foie gras, um patê de fígado de ganso, em todas as residências reais da família real britânica. A notícia foi confirmada numa carta do Palácio de Buckingham aos ativistas dos direitos dos animais.De acordo com a BBC, o rei de Inglaterra, que sempre defendeu elevados padrões de bem-estar na agricultura, já tinha durante 10 anos interrompido o uso de foie gras nas suas propriedades. Agora, após a subida ao trono, Carlos III reforçou a sua oposição.A organização não-governamental Peta (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais) já confirmou ter recebido uma carta que declara a proibição de foie gras em todas as residências reais, incluindo