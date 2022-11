Rishi Sunak visita Kiev este sábado para se encontrar pela primeira vez com Zelensky

Britain knows what it means to fight for freedom. We are with you all the way @ZelenskyyUa ???????? ????, ?? ??????? ???????? ?? ???????. ?? ? ???? ?? ????? @ZelenskyyUa pic.twitter.com/HsL8s4Ibqa

O novo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak visitou, este sábado, Kiev, a capital ucraniana, para se encontrar pela primeira vez com o presidente do país, Volodymyr Zelensky.Um porta-voz revelou que Sunak viajou para a Ucrânia para confirma a Zelenky "o apoio continuado do Reino Unido", segundo informação divulgada pelo jornal The Guardian.

UK PM @RishiSunak made a surprise visit to Kyiv on this snowy Saturday, President Zelensky announces. “Since the first days of the war, Ukraine and the UK have been the strongest of allies… We discussed the most important issues both for our countries and for global security.” pic.twitter.com/z5zotOwYXH