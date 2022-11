Urso polar de tamanho real é o novo apoio emocional dos solteiros solitários

Peluche custa 155 euros.

'Loving Bear Puffy' é um urso, de cor castanha, criado para o apoiar emocionalmente os solteiros solitários. O peluche, de tamanho e estrutura semelhante à de um homem, pode ser comprado por 135 libras (que corresponde a 155 euros).O peluche é recheado com espuma de alta qualidade que, apesar de não o tornar mais humano, torna-o extremamente macio. O urso pesa somente três quilos.'Loving Bear Puffy' foi desenhado de forma a permitir que os solteiros se apoiem nele caso precisem de um ombro para chorar ou, quem sabe, para entrelaçar os dedos. Os descomprometidos podem ainda aconchegar-se ao peluche onde quiserem, quer seja numa cama ou num sofá, segundo informação divulgada pelo jornal britânico Daily Mail.A empresa que fez o 'Puffy', sediada na Bulgária, pode ter feito uma boa aposta com a produção do peluche, no sentido em que o número de mulheres que vivem sem o parceiro, bem como o número de pessoas que nunca casaram têm apresentado uma tendência crescente em todas as faixas etárias com menos de 70 anos.