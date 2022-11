António Costa diz que nada justificaria aumento de 10% nas portagens

Primeiro-ministro prometeu intervir para que não haja um "aproveitamento" da inflação.

O secretário-geral do PS, António Costa, afirmou este sábado nada justificaria um aumento de 10% no preço das portagens e prometeu intervir para que não haja um "aproveitamento" da inflação.

"O que é que justificaria que as portagens subissem 10% no próximo mês de janeiro? Nada", afirmou.

António Costa falava na Covilhã, no XX Congresso Federativo do PS/Castelo Branco, numa intervenção que também foi acompanhada via 'online' nos congressos federativos socialistas de outras regiões, que também estão a decorrer este sábado.