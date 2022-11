As sequelas na vida adulta

Depressão, baixa autoestima, isolamento social e ansiedade são algumas das consequências do bullying, ou seja, de quem sofre maus-tratos psicológicos, emocionais, verbais ou até mesmo físicos. Esta forma de violência predomina entre os jovens em ambiente escolar. É um problema que atinge escolas de todo o Mundo e pode trazer consequências graves para a vida futura de quem é vítima.





Segundo um estudo realizados na Universidade King’s College de Londres, Inglaterra, as consequências do bullying ainda na infância podem prolongar-se por toda a vida, uma vez que as vítimas têm tendência a desencadear e a aumentar problemas de saúde e de relações sociais.