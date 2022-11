Polícias apreendem 935 armas a criminosos em contexto familiar

Sandra, Marta, Vânia, Sara. Franclim, Gianna. Não são nomes fictícios. São nomes de mulheres, crianças e homens brutalmente assassinados este ano em contexto de violência doméstica. A maioria foi morta a tiro, mas são também elevados os casos em que foram usadas armas brancas tal como o número de pessoas espancadas até à morte, em ambiente de violência familiar.





De acordo com o levantamento do, este ano, morreram às mãos de maridos, ex-maridos, companheiras, pais ou filhos, 24 mulheres, três crianças e dois homens. Dez foram baleados ou alvejados com uma arma de fogo. Nove foram atacados com armas brancas - entre as quais um machado e uma garrafa partida. Das restantes vítimas mortais, oito foram espancadas ou asfixiadas, um bebé recém-nascido foi deixado num contentor do lixo e uma mulher morreu por inalação de fumo devido a um incêndio provocado pelo próprio filho para a matar.

Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã