Estado apoia associação que dá carros topo de gama como prémio a gestores

Último caso foi o de um ex-assessor do Governo que, para ficar com uma viatura, pagou apenas 50 euros.

O presidente do Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) recebeu desta associação de utilidade pública, que nos últimos dois anos foi apoiada em seis milhões de euros pelo Estado, um carro topo de gama. O prémio, como é descrito por esta entidade, terá sido pago ao gestor através do cartão de crédito, que lhe é atribuído por estar no cargo. Esta operação permitiu a Pedro Matias, que foi chefe de gabinete do ex-ministro Manuel Pinho no tempo de Sócrates e assessor do primeiro Governo de Costa, ficar com um Audi A6 com um único depósito de 50 euros. A viatura, com cinco anos e mais de 150 mil quilómetros, foi entregue ao gestor praticamente como nova: antes de concretizar o negócio, em julho deste ano, o ISQ pagou a troca de pneus e a renovação da pintura, apurou o Correio da Manhã junto de fonte próxima do processo.