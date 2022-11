Sexo, drogas, jogos e Internet: Porque é que não controlamos o vício?

Quando a busca do prazer gera sofrimento. Há um neurotransmissor que quando é libertado provoca a sensação de prazer, mas, com o excesso, a dor sobrepõe-se.

Este mês, um grupo de investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto confirmou que a impulsividade e a dependência de drogas poderá ter uma origem biológica relacionada com a alteração da concentração e distribuição da dopamina. Este neurotransmissor é responsável por levar informações para várias partes do corpo e, quando é libertado, provoca a sensação de prazer.Um outro estudo, de investigadores americanos do National Institute of General Medical Sciences (Instituto Nacional de Ciências Médicas Gerais) e da University of Virginia Brain Institute (Instituto do Cérebro da Universidade de Virginia) veio por sua vez afirmar que o centro de prazer do cérebro – que produz a dopamina – também leva ao consumo de alimentos de alto teor calórico entre as refeições, que geram prazer mas viciam e que se tornam os principais responsáveis pela obesidade.Saiba mais no site do CM