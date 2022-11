Iraniano ‘finta’ lei que proíbe receber dinheiro do Irão e transfere 748 mil euros para Portugal

Um cidadão iraniano que estava a ser investigado pelo crime de branqueamento de capitais - cujo processo acabou arquivado - foi agora acusado pelo Ministério Público de Tomar de um crime de violação de medidas restritivas aplicadas pela União Europeia (UE) ao Irão. Resumidamente, o homem vai ser julgado por um esquema que lhe permitiu transferir do seu país para Portugal mais de 748 mil euros sem a devida autorização.





Segundo a acusação, agora deduzida, “resultou indiciado que, perante as medidas restritivas aplicadas pela UE ao Irão, nomeadamente a proibição de transferência direta de fundos com origem em bancos daquele país [...], o arguido implementou um estratagema que lhe permitiu transferir fundos próprios, anteriormente depositados em bancos iranianos, através de casas de câmbio daquele país e destas para sociedades com sede no Reino Unido, Turquia e Malásia”. Daí, o dinheiro foi transferido para contas por si tituladas em Portugal, “iludindo a necessidade de autorização prévia” das autoridades. Os crimes foram cometidos entre 2017 e 2021.

