Livraria Lello compra cartas de Dylan por 600 mil euros

A Livraria Lello, do Porto, adquiriu um conjunto de 42 cartas escritas pelo músico norte-americano Bob Dylan na década de 50, por mais de 600 mil euros, num leilão que aconteceu na quinta-feira, em Nova Iorque (EUA). São mais de 150 páginas manuscritas do Prémio Nobel da Literatura numa altura em que ainda se chamava Robert Allen Zimmerman e que, apaixonado por uma rapariga chamada Barbara Ann Hewitt, lhe endereçou as missivas, algumas de teor amoroso, outras antecipando um futuro na música que já adivinhava grande.Numa das cartas, escritas entre 1957 e 1959, Dylan, de 17 anos, admite que tenciona mudar de nome e que um dos seus objetivos é vender um milhão de discos. As cartas, cuja existência se desconhecia, foram descobertas pela filha de Barbara Ann Hewitt quando a mãe morreu, em 2020, e foram leiloadas como um único lote, com o valor-base de 250 mil dólares (cerca de 241 mil euros). Em comunicado, a Livraria Lello anuncia ter licitado “este tesouro por 535 mil e 900 dólares (519 mil e 330 euros), o que corresponde a mais do dobro do valor inicial pelo qual foi colocado à venda” e o site da leiloeira RR Auction indica um valor final de 669,875 mil dólares (cerca de 646 mil euros), incluindo a comissão de venda.

Saiba mais no site do Correio da Manhã.