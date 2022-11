Isabel dos Santos nega mandado de captura

Advogados da empresária desmentem também que esta esteja em parte incerta.

A filha do ex-Presidente angolano e antiga presidente da administração da Sonangol afirmou este sábado, por meio de comunicado de fonte oficial, não ter conhecimento de qualquer mandado internacional de captura em seu nome, como foi noticiado pelo. Acresce, segundo a mesma fonte, que Isabel dos Santos "não se encontra em parte incerta, ao contrário do que é noticiado".Dos Santos reside no Dubai, mas no documento da Procuradoria-Geral de Angola (PGA), que emitiu o mandado de captura, indica-se apenas que "costuma estar em Portugal, Reino Unido ou Emirados Árabes Unidos". Os advogados garantem que o seu paradeiro é do conhecimento das autoridades angolanas e portuguesas. "A morada consta, aliás, nas procurações que foram juntas aos processos", assegura o comunicado da empresária, em que se diz ainda que "não foi proferida qualquer acusação" contra ela, pelo que não teve oportunidade de "exercer o contraditório".Saiba mais no site do Correio da Manhã