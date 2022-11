Schmidt refere que “Rafa está em forma e ansioso” por jogar frente ao E. Amadora

Treinador das águias procede a, pelo menos, seis alterações na equipa face às ausências.

"Nunca pensei nesse assunto de meter o Rafa no banco, porque ele está em grande forma e ansioso por jogar", disse este sábado Roger Schmidt, garantindo que não vai poupar o extremo que abdicou de ir à seleção portuguesa no jogo deste domingo (19h00, Sport TV 2) da Taça da Liga frente ao Estrela da Amadora, que se disputa em Leiria.O técnico do Benfica reconheceu que as ausências de jogadores nas seleções vão obrigar a mexer: "Não gosto de mudar muito. No último mês vimos que há uma grande vantagem em os jogadores se habituarem às posições, mas vamos ter de mudar, pelo menos, seis jogadores no onze, mas queremos jogar um futebol semelhante."Saiba mais no site do Correio da Manhã