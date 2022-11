Aneurisma mata filho de Zulmira Ferreira na Turquia

Eddie Ferrer estava hospitaliza-do há uma semana e a operação realizada esta quinta-feira foi vista como um sucesso.

Eduardo, mais conhecido por DJ Eddie Ferrer, morreu este sábado, aos 42 anos. O filho de Zulmira Ferreira e enteado do treinador Jesualdo Ferreira não resistiu a um aneurisma.Eddie Ferrer saiu de Lisboa, na quinta-feira, 10 de novembro, com destino ao Qatar, onde ia atuar em celebrações relacionadas com o Mundial de futebol. Mas o voo saiu uma hora atrasado da capital portuguesa e quando chegou a Istambul perdeu a ligação para o Qatar. A companhia aérea acabou por arranjar uma unidade hoteleira para os passageiros que se encontravam na mesma situação e foi nesse hotel que o DJ se sentiu mal. Foi logo levado para o Hospital Safak Hastanesi e foi aí que os médicos lhe diagnosticaram um aneurisma.Saiba mais no site do CM