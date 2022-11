Memórias daqueles que combateram na Guerra Colonial

António foi recrutado para os Comandos, José chegou a estar preso em Angola.

António Leal já estava na guerra há largos meses – ele que fora convocado assim que Salazar disse ‘Para Angola, rapidamente e em força’ – quando, em fevereiro de 1962, uma misteriosa figura se juntou à companhia a que ele pertencia. O italiano Dante Vacchi tinha viajado para Angola com a sua namorada francesa quando rebentou a guerra colonial. "Lembro-me de ver chegar um senhor branco, de barbichas pequenas, magro, pele e osso, com o cabelo muito comprido. A senhora que vinha com ele [Anne Gauzes] era melhor em guerra do que muitos soldados. Disseram-nos que eram jornalistas da ‘Paris Match’, mas eu nunca acreditei nisso, até porque a máquina fotográfica que ele tinha era uma máquina muito básica", justifica António. O sargento português percebeu por essa e por outras que alguma coisa não batia certo, mas estava longe de imaginar que graças a essa presença estranha a companhia viria a fazer parte do primeiro grupo de comandos."Houve um dia em que ele se virou para mim e me disse: ‘Vocês, nesta guerra, assim como vocês fazem, morrem todos… e eu fiz-lhe sinal que ele estava doido, mas a verdade é que nós não sabíamos nada – nem nós nem os que estavam acima de nós", conta António, hoje com 84 anos. Certo é que "menos de uma semana depois apareceram uns papéis na minha companhia que diziam: ‘Aceitamos voluntários para fazer um grupo especial de guerra de guerrilha. Inscreva-se na secretaria da sua companhia.’ Nesse dia, eu tinha saído para uma patrulha de Nóqui para São Salvador e não me inscrevi. Inscreveu-se o meu amigo Vítor Santos, o Marques e o Faria.Quando eu cheguei, à noitinha, eles vieram ter comigo e disseram-me: ‘O Marques vai desistir, tens de vir tu.’ ‘Mas para onde?’, perguntei eu. ‘Temos aqui um italiano que nos vai treinar em comandos e já demos o teu nome.’ Foi assim o meu início nos Comandos", uma força especial de contraguerrilha destinada a executar operações em Angola, Guiné e Moçambique.Saiba mais no site do CM