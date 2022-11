EUA envia bombardeiros supersónicos como resposta a testes de mísseis da Coreia do Norte

Coreia do Norte elaborou, esta sexta-feira, uma condenação internacional generalizada, após ter lançado um míssil balístico internacional.

Os EUA enviaram bombardeiros supersónicos, em aviões de combates, como resposta aos recentes testes de mísseis da Coreia do Norte.Os bombardeiros, de modelo B-1B, levaram a cabo exercícios aéreos em conjuntos durante este sábado, com outros aviões de guerra provenientes do sul e do norte da América, de acordo com as declarações dos chefes de estado-maior da Coreia do Sul. Segundo o chefe de estado, os exercícios revelaram um compromisso de segurança por parte dos EUA, "vestido de ferro", para com a Coreia do sul, bem como a postura de defesa dos aliados, segundo informação divulgada pelo Sky News.A Coreia do Norte elaborou, esta sexta-feira, uma condenação internacional generalizada, após ter lançado um míssil balístico internacional que possui um alcance que o torna capaz de atingir qualquer ponto do continente americano.O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, assistiu ao teste do míssil com a respetiva filha, que foi vista pela primeira vez em público, e o líder gabou-se que o míssil, o ICBM, era uma arma "fiável e de capacidade máxima", capaz de lidar e conter as ameaças militares dos EUA. Fotografias divulgadas pelos meios de comunicação social estatais mostravam Jong Un a dar as mãos a uma rapariga enquanto observavam um enorme míssil carregado num camião de lançamento.O lançamento do míssil, que ocorreu esta sexta-feira, faz parte do conjunto de testes de mísseis que são vistos como uma tentativa da Coreia do Norte de ampliar o arsenal de armas, de acordo com o Sky News.