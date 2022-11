GNR com problemas de fornecimento de papel para fotocópia e impressão

A GNR está com problemas de fornecimento de papel para fotocópia e impressão. Osabe que a questão tem a ver com um atraso na contratualização com a empresa fornecedora, bem como em atrasos na entrega de dinheiro aos comandos territoriais para a compra de papel.O efeito mais imediato, apurou o, faz-se sentir no comando-geral desta força de segurança, em Lisboa. Há ordens para reduzir a realização de impressões de documentos e a tiragem de fotocópias ao mínimo indispensável. Fontes da GNR disseram mesmo aoque há casos, em especial em postos territoriais em comandos do Interior, onde está a ser requisitado papel a autarquias locais.

contactou o comando da GNR sobre este assunto, e fonte oficial admitiu “alguns constrangimentos”. No entanto, acrescenta que “a GNR encontra-se a cumprir as regras do contrato de fornecimento de papel para fotocópia e impressão, celebrado ao abrigo do Acordo Quadro em vigor”.“A GNR tem procurado garantir a satisfação das necessidades, mantendo ininterrupta a cadeia de abastecimento, com uma gestão eficiente de meios”, disse.