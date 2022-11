Portuguesas que vivem no Qatar gostam mais de viver no país do que em Portugal

Cidadãs dizem que se sentem seguras a viver em Doha, já que não existem situações de assédio.

Duas mulheres portuguesas que vivem no Qatar afirmam que viver no país é melhor do que em Portugal. As cidadãs gostam de viver no emirando, onde se vai realizar o Mundial de futebol, e garantem que se sentem respeitadas.De acordo com a imprensa nacional, as duas mulheres afirmam que a condição de género no Qatar não é verdade. As portuguesas dizem que se sentem seguras a viver em Doha, no Qatar, já que não existem situações de assédio e afirmam ainda que, contrariamente ao que se pensa, existe mais machismo no Ocidente.As mulheres garantem que no país existem algumas regras que devem ser tidas em conta e reconhecem ainda que as mulheres nascidas no Qatar possam viver num contexto diferente.