Mulher não consegue consulta médica e acaba por morrer devido a cancro no pâncreas

Verna Jackson tinha dores de estômago agonizantes.

Verna Jackson, de 50 anos, que lutou incessantemente para conseguir uma consulta com o médico por ter dores de estômago agonizantes, acabou por morrer vítima de um cancro no pâncreas.A mulher foi encontrada agarrada a um banco em agonia pelo marido, que a levou até a um médico local e exigiu que Verna fosse consultada. O médico apenas receitou medicação para a dor no estômago, que acreditava ser uma úlcera, mas a dor acabou por voltar. Algum tempo depois, foi diagnosticada com cancro no pâncreas, acabando por morrer cinco semanas depois da notícia, segundo informação divulgada pelo jornal Mirror.De acordo com o 'Cancer Research UK', apenas 7% das pessoas que são diagnosticadas com cancro no pâncreas conseguem sobreviver nos cinco anos posteriores ao diagnóstico, uma vez que os sintomas em muitos dos casos são silenciosos e acabam por não ser detetados a tempo. O cancro do pâncreas é um dos mais mortais e qualquer atraso no diagnóstico ou tratamento pode comprometer a hipótese de sobrevivência.