Rússia e Irão chegam a acordo sobre fabrico de drones

A Rússia e o Irão chegaram a um acordo, no início de novembro, acerca do fabrico de drones, que vão passar a ser produzidos em solo russo. O processo deverá ter início em três meses, de modo a reforçar o poder de Moscovo no conflito armado contra a Ucrânia.Segundo a Fox News, o relatório elaborado pelo Washigton Post dá conta de que as autoridades dos serviços secretos americanos descobriram recentemente o acordo realizado pelas duas nações no início deste mês.O acordo ocorreu no seguimento da derrota das tropas de Putin em Kherson, no início de novembro, quando os militares foram retirados da capital. Esta foi uma das maiores derrotas russas desde o início da guerra.Foram os EUA que revelaram pela primeira vez que o Irão tencionava "oferecer" a Moscovo drones do modelo Shahed-136 no início deste ano. Em agosto, os cerca de 1000 drones foram enviados para a Rússia e posteriormente lançados sobre alvos civis na Ucrânia. 400 drones já foram lançados, atingindo bairros civis, aldeias, cidades e infraestruturas energéticas ucranianas, de acordo com a informação divulgada pela Fox News.Segundo declarações do chefe-adjunto do Estado-Maior da Ucrânia, Oleksii Hromov, esta quinta-feira, desde 11 de novembro que a Rússia já lançou 150 mísseis e 25 drones kamikaze contra a Ucrânia. Nos últimos seis dias, foram realizados pela Rússia 100 ataques aéreos que acabaram por ser bloqueados pelas defesas aéreas ucranianas.Moscovo tem vindo a intensificar os ataques aéreos, numa altura em que as forças terrestres têm sido empurradas pela tropas de Zelensky, provocando recuos cada vez maiores da Rússia.