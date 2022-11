Twitter reativa conta de Trump, mas ex-presidente dos EUA diz que não quer voltar

51,8 % dos utilizadores concordou com a reativação.

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

durante um encontro com a Coligação de Judeus Republicanos.





Assim que comprou a rede social, Elon Musk anunciou que ia reativar algumas das contas suspensas pela anterior administração. Trump era um dos nomes que constava na lista negra, bem como rapper Kanye West que publicou, este domingo, um

post, onde escreveu: "Teste, teste, a ver se o meu twitter está desbloqueado."





Testing Testing Seeing if my Twitter is unblocked — ye (@kanyewest) November 20, 2022



Se Kayne voltou a aderir e já se mostra ativo na rede social. Donald Tump foi peremptório na decisão.



De recordar que, o republicano foi expulso da rede social por incitar à violência na sequência do motim no Capitólio a 6 de Janeiro de 2021, nos Estados Unidos. O antigo chefe de estado acabou por contornar a situação aderindo à Truth Social e é a partir daí que tem publicado as suas opiniões.

Após ter feito uma sondagem, Elon Musk reativou a conta de Twitter do ex-Presidente norte-americano. A vitória foi alcançada com curta margem tendo 51,8 % concordado com a reativação da conta contra 48,2%, mas Donald Trump veio agora dizer que não tem interesse em voltar."Os utilizadores deram a sua opinião. O trump será reintegrado", afirmou Musk."Não vejo qualquer razão para isso", respondeu o ex-Presidente