Roger Schmidt mantém Benfica sem perder há 26 jogos

O Benfica manteve este domingo a invencibilidade na temporada ao derrotar o E. Amadora (II Liga), por 3-2, em partida do Grupo C da Taça da Liga. Foi o 26º jogo sem perder de Roger Schmidt, que assim iguala as marcas de Jimmy Hagan e John Mortimore e fica a apenas cinco jogos do recorde de Béla Guttmann (31, na época 1959/60).Saiba mais no Correio da Manhã