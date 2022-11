Elon Musk devolve ‘voz’ de Trump ao Twitter

O novo dono do Twitter decidiu este domingo reativar a conta do ex-Presidente Donald Trump, suspensa a 8 de janeiro de 2021 após o ataque ao Capitólio, realizado por milhares de apoiantes seus para tentar travar a tomada de posse de Joe Biden. Elon Musk fez uma sondagem aos utilizadores do Twitter que terá dado vitória marginal, 51,8%, aos que apoiam o regresso de Trump à rede social.Leia a notícia completa no Correio da Manhã