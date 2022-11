Bispo do Porto pede que fiéis não casem em agosto

O bispo do Porto pediu aos fiéis da sua diocese que libertem os sacerdotes de trabalhos pastorais como batismos e casamentos no fim de semana de 5 e 6 de agosto de 2023, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa. D. Manuel Linda justifica dizendo que os sacerdotes vão ser “indispensáveis para muitos trabalhos”, como “confissões e outros momentos celebrativos e formativos” na JMJ. Daí o apelo aos fiéis para atrasarem ou anteciparem os casamentos e batizados, pois agosto é o mês por excelência para estas celebrações.Leia a notícia completa no Correio da Manhã