Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes unidos para inglês ver

Craques treinaram juntos e parecem ter ultrapassado o desentendimento.

Boas energias, boas sensações, o mesmo empenho e a mesma concentração." Cristiano Ronaldo utilizou as redes sociais para afastar toda a tensão que tem afetado o balneário da seleção nacional e transmitir uma mensagem de união mais para o exterior do que para o interior da equipa.Leia a notícia completa no Correio da Manhã