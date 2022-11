Menina de 13 anos morre em despiste na Figueira da Foz

No local, o pai da menina que morreu ficou em estado de choque e teve de ser hospitalizado.

Uma menina de 13 anos morreu este domingo de madrugada, na sequência do despiste do carro em que viajava, em Brenha, na Figueira da Foz, pelas 03h29. A condutora, de 35 anos, é a madrasta da vítima mortal e sofreu ferimentos graves.No carro seguiam mais duas meninas, de 10 e 12 anos, e uma jovem, de 22, que sofreram ferimentos ligeiros. No local, o pai da menina que morreu ficou em estado de choque e teve de ser hospitalizado.No socorro estiveram 30 operacionais, entre Bombeiros, Cruz Vermelha, INEM, GNR e a PSP.