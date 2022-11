Lula da Silva internado em segredo para retirar lesão na laringe

Leucoplasia, em cerca de 10% dos casos, pode derivar para cancro.

O antigo presidente, e novamente presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, cuja posse está marcada para dia 1 de janeiro de 2023, foi submetido, na madrugada desta segunda-feira, a um procedimento cirúrgico para extrair uma lesão na garganta. Lula foi internado em segredo este domingo, horas depois de ter voltado de Lisboa, e teve alta na manhã desta segunda-feira.

A cirurgia aconteceu no sofisticado Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e Lula foi acompanhado por três especialistas de renome, Roberto Kalil Filho, Rui Iamamura e Artur Katz. Eles trataram de um processo inflamatório que Lula apresentava já há algumas semanas, na garganta, e extrairam uma lesão da laringe, uma leucoplasia, que em cerca de 10% dos casos pode derivar para cancro.

Mas os médicos garantiram ao presidente eleito que não há qualquer vestígio de cancro na laringe do político, que extraiu um tumor na região em 2011. Lula regressou a casa, na zona oeste da capital paulista, após a alta do hospital, mas ainda esta semana deve viajar para Brasília, onde vai comandar a transição do governo de Jair Bolsonaro para o seu, que está a enfrentar alguns problemas, nomeadamente nas áreas da Economia, Segurança Pública e, principalmente, na Defesa.