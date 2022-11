Recluso em fuga da cadeia de Leiria dá 'likes' a publicações de outros presos na Internet

Em paradeiro incerto, Inácio Gomes continua a manter ligação com os amigos que tem na prisão.

Um recluso do Estabelecimento Prisional de Leiria (Jovens), evadido da cadeia desde abril, tem feito ‘likes’ (gostos) e comentários nas publicações nas redes sociais de amigos que fez na prisão e que ainda estão atrás das grades.Inácio Gomes, que iniciou a 22 de dezembro de 2018 o cumprimento de uma pena de 4 anos e meio por roubos, deixou a prisão de Leiria a 17 de abril para uma saída precária de dois dias, autorizada por um juiz do Tribunal de Execução de Penas. No entanto, falhou a data definida para o regresso. E, como confirmou aofonte oficial da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, "já foram feitas as comunicações e desencadeadas as diligências para a sua recaptura".Em paradeiro incerto, Inácio Gomes continua, entretanto, a manter ligação com os amigos que tem na prisão. Usando redes sociais como o Instagram ou o Facebook, comenta e faz gostos nas publicações dos antigos companheiros de reclusão. Não dá, no entanto, qualquer pista sobre o local em que se encontra.Recorde-se que é proibida a posse de telemóveis aos reclusos, quer para comunicações, quer para outros tipos de usos.