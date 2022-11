Mariana Pacheco assume namoro com o cantor Syro

Atriz surgiu com o novo amor na gala da GQ.

Mariana Pacheco, de 30 anos, tem novo namorado. Trata-se do cantor Syro, de 26. O casal já não esconde o amor que os une e surgiu muito apaixonado no sábado à noite, na gala da GQ, realizada no Tivoli BBVA, em Lisboa.