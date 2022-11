Ator Chris Hemsworth anuncia pausa na carreira após descobrir que é geneticamente predisposto ao Alzheimer

Estrela australiana foi informada que tem entre oito a dez vezes de maior probabilidade de desenvolver a doença do que a população em geral.

sobre a morte, no novo documentário da plataforma de streaming Disney +, Limitless e afirmou que "fazer um episódio sobre a morte e enfrentar a minha própria mortalidade fez-me pensar que ainda não estou pronto para partir".



O ator australiano Chris Hemsworth anunciou esta segunda-feira que vai fazer uma pausa na carreira, após ter sido diagnosticado como geneticamente predisposto a sofrer de Alzheimer.Conhecido internacionalmente pelo seu papel como Thor, no universo cinematográfico da Marvel, o ator de 39 anos tomou decisão de se afastar do mundo do cinema, para poder descansar e passar mais tempo com a família, segundo o jornal britânico Daily Mail.Hemsworth anunciou a pausa após filmar um episódio

O ator foi informado que tem entre oito a dez vezes de maior probabilidade de desenvolver Alzheimer do que a população em geral, porque é um, de apenas dois a três por cento das pessoas, com duas cópias do gene APOE4.



A série Limitless retrata os limites até onde o corpo de Hemsworth consegue ir, incluindo quando teve de ganhar 18kg para gravar o filme Thor.