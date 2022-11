Duas pessoas feridas em atropelamento em Ovar

Vítimas foram levadas para o hospital de Santa Maria da Feira.

Duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros, na tarde desta segunda-feira, depois de serem atropeladas por um carro, em Ovar.O alerta foi dado, cerca das 13h00, para os bombeiros de Esmoriz, para um atropelamento rodoviário, na rua do Bairro Social, em Esmoriz.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros, para o hospital de Santa Maria da Feira.A GNR de Esmoriz foi acionada e investiga as causas do acidente.