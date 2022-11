"Quanto vale a tua integridade?": Morgan Freeman criticado por atuar na cerimónia de inauguração do Mundial2022

Ator norte-americano protagonizou momento que deu início à competição mundial.



A estrela do cinema, com 85 anos, narrou a história 'The Calling', o momento que deu início à cerimónia de abertura, que se realizou este domingo,

no Al-Bayt Stadium, em Doha

.









"Estamos aqui reunidos como uma grande tribo e a terra é a tenda em que todos vivemos", disse Freeman a todos os presentes no estádio, refere o jornal britânico Independent. Vários fãs do ator usaram as redes sociais para demonstrarem o desagrado quanto à decisão de Freeman de fazer parte do mundial, que tem estado envolto em polémica.



"Para uma pessoa que interpretou Nelson Mandela, é tão dececionante ver Morgan Freeman aceitar o dinheiro e apoiar um regime opressivo", escreveu uma internauta no Twitter.



"Morgan Freeman devia de ter vergonha. Quanto te pagaram? Quanto vale a tua integridade? Nunca mais levantes a voz para falar de minorias. Acabas-te de perder esse privilégio", é outro exemplo do que tem sido escrito nas redes sociais.



Há quem vá mais longe e afirme que não volta a ver obras em que o ator participe, "@morganfreeman estou muito desapontado, algumas pessoas fazem qualquer coisa por dinheiro. Nunca mais volto a ver o filme #shawshankredemption".

For a man who played Nelson Mandela - who knew better than anyone the impact & importance of isolation on a country & its success on the ground to change that nation's policy - it is so disappointing to see #MorganFreeman take the money & support an oppressive regime #Gutted — Gary Webster (@RealGaryWebster) November 20, 2022

Wouldn't have guessed Morgan Freeman would tie his name to this. Money talks. #FIFAWorldCup — Felix Rodrigues Lima (@FelixReports) November 20, 2022

