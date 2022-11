Centeno diz que "não é verdade" que Governo agiu nas costas do Banco de Portugal no caso Banif

Antigo ministro admitiu não ter lido o livro todo apenas as partes que versam sobre a sua atuação enquanto ministro das Finanças.

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, disse esta segunda-feira que "não é verdade" que o Governo tenha agido nas costas do regulador da banca, contrariando o defendido no livro do seu antecessor, Carlos Costa.

"Isso não é verdade", respondeu Mário Centeno, quando questionado pelo jornalista Anselmo Crespo se o Governo agiu nas costas do Banco de Portugal no caso do Banif, durante a conferência para assinalar o primeiro aniversário da CNN Portugal, em Lisboa.





Mário Centeno, que admitiu não ter lido o livro todo, mas apenas as partes que versam sobre a sua atuação enquanto ministro das Finanças, disse ainda que encontrou afirmações desapontantes no livro do ex-governador do Banco de Portugal, no qual Carlos Costa acusa o Governo de ingerência em matéria de supervisão bancária.