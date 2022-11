Portugal contra objetivos vinculativos de redução de desperdício alimentar

Polónia, Eslovénia, Portugal e Malta opõem-se a quaisquer objetivos vinculativos para reduzir o desperdício de alimentos segundo inquérito.

Portugal é um dos países da União Europeia (UE) que se opõe a objetivos juridicamente vinculativos de redução de desperdícios alimentares até 2030, matéria sobre a qual a Comissão Europeia deve ainda este ano apresentar uma proposta.

De acordo com um comunicado esta segunda-feira divulgado pelo Gabinete Europeu do Ambiente (EEB, na sigla original), uma rede europeia de mais de 170 organizações ligadas ao ambiente, um inquérito junto dos governos dos Estados membros mostrou que Portugal, a Polónia, a Eslovénia e Malta se opõem a quaisquer objetivos vinculativos para reduzir o desperdício de alimentos.

Segundo os resultados esta segunda-feira publicados pelo EEB e pela organização internacional "Feedback EU", que tem como objetivo estimular e fornecer eficiência energética através de mudanças comportamentais, Roménia, Países Baixos, Luxemburgo e Estónia apoiam a introdução de objetivos juridicamente vinculativos para os Estados membros, no sentido de o desperdício alimentar ser reduzido em 50% (da exploração agrícola à mesa) até 2030.

Segundo o inquérito sobre as posições dos Estados, outros países, como a Áustria, Dinamarca, República Checa e Croácia também expressaram apoio à introdução de objetivos vinculativos sobre o desperdício alimentar, mas para já não se comprometem com a meta dos 50% até 2030.

A Grécia e a Letónia também se opõem à fixação dos objetivos de 50% e preferem objetivos mais baixos, apenas para partes limitadas da cadeia de abastecimento.

Outros Estados membros estão ainda neutros ou indecisos, segundo o inquérito, enviado aos ministérios de cada governo com a responsabilidade política pela matéria.

O EEB nota que a Comissão Europeia deve apresentar uma proposta de objetivos de desperdícios alimentares legalmente vinculativos para os Estados membros até final do ano, para adoção formal em 2023.

As negociações com o Parlamento Europeu e o Conselho decidirão a proposta final. Se for adotada será a primeira legislação deste género no mundo.