Pelo menos um morto e 16 feridos após carrinha entrar dentro de Apple Store nos EUA

Uma carrinha entrou, esta segunda-feira, dentro de uma Apple Store em Massachusetts, nos EUA. O acidente fez um morto e 16 feridos, confirmou o Procurador Tim Cruz citado pelo jornal norte-americano

Os feridos foram transportados para o Hospital.

#BREAKING #USA #MA



MASSACHUSETTES : VEHICLE CRASHED ON APPLE STORE IN HINGHAM OUTSIDE BOSTON!



At least 1 died, multiple injured.

Witnesses say a car going 60mph rammed into the storefront glass window



- JimMacKayOnAir pic.twitter.com/bXmDC2p1VA