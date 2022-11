Sócrates afina versão com Pinho: MP apanha provas do encontro com ex-ministro da Economia

O antigo primeiro-ministro José Sócrates tem visitado e trocado mensagens com Manuel Pinho, apurou o. Arguido no processo do caso EDP, o ex-ministro da Economia é suspeito de dois crimes de corrupção passiva para ato ilícito de titular de cargo político, fraude fiscal e branqueamento de capitais.Saiba mais no site do Correio da Manhã