Medidas baixam pressão do IRS em todos os escalões

A s alterações no IRS vão contribuir para uma redução da taxa deste imposto em todos os escalões de rendimentos: o alívio do IRS previsto no Orçamento do Estado para 2023 permitirá a cada contribuinte ter, no próximo ano, um ganho médio anual entre 474 euros, no caso de rendimentos superiores a 100 mil euros por ano, e 18 euros, no caso de rendimentos até 10 mil euros por ano. Para a classe média, os ganhos médios anuais oscilarão entre 267 euros e 146 euros.