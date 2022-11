Buscas por homem desaparecido no rio Tejo recomeçaram hoje de manhã

Homem de 38 anos desapareceu, no sábado, após o afundamento da embarcação em que seguia.

As buscas por um homem de 38 anos que desapareceu no sábado, no rio Tejo, em Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, foram retomadas esta terça-feira de manhã, informou a Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, as buscas foram retomadas cerca das 08h40 e estão envolvidos seis elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila Velha de Ródão e da GNR, apoiados por duas viaturas e duas embarcações.

O homem foi dado como desaparecido, no sábado, após o afundamento da embarcação em que seguia.