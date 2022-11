Carro encontrado virado ao contrário dentro de salina em Faro

Polícia Marítima esteve no local a procurar possíveis vítimas do acidente, mas não encontrou ninguém.

Um carro de alta cilindrada foi encontrado esta madrugada, dentro de uma salina, junto ao cais comercial de Faro.Segundo oapurou, o alerta foi dado às 02h49 e não foi encontrado nenhuma pessoa junto da viatura, da marca Mercedes, que terá sofrido um despiste e ficou virada ao contrário.A Polícia Marítima esteve no local a procurar possíveis vítimas do acidente, mas não encontrou ninguém.A PSP está agora a investigar para perceber quem é o proprietário do carro e se foi furtado.