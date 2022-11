Polícia angolana dispersa com gás lacrimogéneo tumulto em funeral de músico "Nagrelha"

Cerimónias fúnebres do músico atraíram milhares de angolanos no que será o maior funeral de sempre em Luanda.

A polícia angolana está dispersar com gás lacrimogéneo um tumulto nas imediações no cemitério de Santa Ana, onde será sepultado esta segunda-feira o músico kudurista "Nagrelha".

As cerimónias fúnebres do músico, que morreu na sexta-feira, atraíram uma multidão de milhares de angolanos no que será o maior funeral de sempre em Luanda.

Esta amanhã havia ainda centenas de pessoas no Estádio da Cidadela, onde decorreram as homenagens, e de onde saiu um cortejo a pé, em candongueiros e com milhares de motoqueiros em direção ao cemitério de Santa Ana.