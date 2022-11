Dinamarca e Tunísia empatam a zero no Mundial2022

Este foi o primeiro encontro sem golos na prova.

A Dinamarca e a Tunísia empataram esta terça-feira a zero em Al Rayyan, em encontro da primeira jornada do Grupo D do Mundial de futebol de 2022.

No que foi o primeiro encontro sem golos na prova, as duas equipas passam a contar um ponto.

O outro encontro da ronda inaugural do agrupamento realiza-se ainda esta terça-feira, a partir das 19h00 (em Lisboa), entre a França, campeã em título, e a Austrália.