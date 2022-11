Criança mordida por cobra em creche australiana

Menor apresentava duas perfurações numa das mãos.

Uma criança foi esta terça-feira mordida por uma cobra marrom numa creche em Bowen, no estado de Queensland, na Austrália.

O alerta foi dado às 13h35 e os paramédicos dirigiram-se, de imediato, para a creche Beach em Bowen. A criança apresentava duas perfurações numa das mãos.

De acordo com o Daily Mail, a cobra, que pertence a uma das espécies mais perigosas do mundo, media 40 centímetros. As cobras marrons podem atingir até 2,5 metros e os seus ataques podem ser mortais.