Centros de Saúde "fora de horas" respondem a caos nas urgências

Elevada afluência de doentes leva à reorganização dos horários. Divulgada lista de unidades com mais tempo para atendimento.

Os serviços de Urgências registam uma elevada afluência nos últimos dias, tendo sido atingidas no Hospital Santa Maria, em Lisboa, 14 horas de espera.

A situação é caótica com várias unidades a registarem tempos de espera superiores a três horas de Norte a Sul do país.

A Área da Grande Lisboa, é contudo, a região com maiores complicações nos tempos de espera.

Para a resolução do problema há um alargamento dos horários de alguns centros de saúde.



A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) divulgou que os 15 Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) de Lisboa e Vale do Tejo dispõem do regime de "Atendimento Complementar" (AC) para as situações de doença súbita que necessitem de resposta imediata.



O funcionamento destes AC, também vulgarmente designados de "Centros de Saúde Fora de Horas", vão sendo adaptados à procura. Os locais e horários dos 36 AC estão disponíveis no site da ARSLVT.