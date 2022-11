Explosões em Jerusalém provocam um morto e 15 feridos

Primeira explosão aconteceu numa paragem de autocarro e feriu pelo menos 12 pessoas.

Um pessoa morreu e pelo menos 15 pessoas ficaram feridas esta quarta-feira, duas delas gravemente, em duas explosões em Jerusalém, informou a polícia que classifica os ataques de "terroristas".

No início da manhã, a primeira explosão numa paragem de autocarro feriu pelo menos 12 pessoas, duas delas ficaram em estado crítico, com uma delas a morrer já no hospital, disse o serviço nacional de emergência.

Pouco depois, houve outra explosão noutra paragem de autocarro em Ramot, em Jerusalém Oriental ocupada, que causou três feridos ligeiros.