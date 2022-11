Jovem autista agredido por agente da PSP em Beja

Tem apenas 13 anos e sofre de autismo. Mas está no centro de um caso de violência cometido por um agente da PSP, de folga e à civil, que o apanhou a urinar entre dois carros estacionados. O avô da criança também é agente da PSP e foi ele quem identificou o agressor do neto. A situação já motivou a abertura de um processo de averiguações na PSP de Beja e foi comunicada à Inspeção-Geral da Administração Interna. O agente poderá responder por abuso de poder.





O caso ocorreu no dia 6 de novembro, nas imediações do campo do Desportivo de Beja. “Tive vontade de fazer chichi e fui até próximo dos carros. Nessa altura apareceram dois homens e um deles perguntou ‘é aí que se faz?’”, relata a criança: “Tentei ir embora mas um deles agarrou-me pelo peito e deu-me na cara. Comecei a deitar sangue do lábio e corri para o meu avô.” Este familiar da vítima estava de serviço no estádio e viu o homem a correr atrás do neto na sua direção. Reconheceu logo o colega, que lhe terá dito: “Já viste este monte de m...?” A situação não escalou e o avô do menor identificou o colega, que agora enfrenta um processo.

