Marcelo promete falar de direitos humanos durante a visita ao Qatar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, prometeu ontem que irá falar de direitos humanos durante a sua deslocação ao Qatar, onde assistirá amanhã ao jogo de estreia da seleção portuguesa no mundial de futebol.





“Já tive ocasião de dizer que vou intervir num debate sobre educação e um dos pontos fundamentais da educação é o dos direitos humanos. Portanto, naturalmente, depois de amanhã, [quinta-feira] estarei a falar de direitos humanos no Qatar”, explicou o Chefe do Estado, após um encontro com alunos da Escola Secundária Domingos Sequeira, em Leiria.

