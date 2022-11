OCDE prevê inflação superior aos valores inscritos pelo Governo no OE2023

Preços elevados de energia e dos alimentos deverão empurrar a inflação para os 8,3% em 2022.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) prevê uma inflação de 8,3% para este ano e de 6,6% no próximo ano – ou seja, quase 15% em dois anos –, valores superiores aos inscritos pelo Governo no Orçamento do Estado para 2023. Uma evolução que dificilmente poderá ser acompanhada pelos salários, pelo que os portugueses deverão continuar a perder poder de compra.

As previsões para Portugal integram o ‘Economic Outlook’, documento divulgado ontem pela OCDE, que conclui que "os preços elevados de energia e dos alimentos deverão empurrar a inflação para os 8,3% em 2022, antes de abrandar para 6,6% em 2023 e 2,4% em 2024".





