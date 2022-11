Homem morre em acidente de trator em Albufeira

Meios de socorro enviados para o local já não conseguiram fazer nada para salvar a vítima.

Um homem com cerca de 70 anos morreu na sequência do capotamento de um trator agrícola numa estrada secundária na zona de Vale da Ursa, na freguesia da Guia, em Albufeira.Segundo oapurou, o alerta foi dado às 11h32 e foram enviados para o local operacionais dos Bombeiros Albufeira.No entanto, os meios de socorro já não conseguiram fazer nada para salvar a vítima.O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR está a investigar as circunstâncias do acidente mortal.